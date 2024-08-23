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Неизвестный обстреливает многоэтажку в Екатеринбурге

Неизвестный разбивает окна в многоэтажке в Екатеринбурге

23 августа 2024, 03:23
Фото: 1MI

Неизвестный обстреливает многоэтажку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный стреляет по окнам многоэтажного дома в Пионерском районе. От действий злоумышленника пострадали окна двух квартир. Последний раз выстрел был 22 августа 2024 года.

По словам очевидицы, в первый раз от стрельбы пострадало окно на девятом этаже, во второй — на 12 этаже, пишет Е1.

Жильцы дома предполагают, что стрелять по окнам мог сосед, у которого недавно забрали собаку из-за его плохого обращения с ней. Кроме того, у животного тоже была прострелена лапа.

Хозяйка одной из квартир с простреленным окном обратилась в полицию. В правоохранительных органах начали проверку.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге неизвестные стреляли по окнам и автомобилям.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Окно#Стрельба#Многоэтажка#ЧП#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#Инцидент
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