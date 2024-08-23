Неизвестный разбивает окна в многоэтажке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По словам очевидицы, в первый раз от стрельбы пострадало окно на девятом этаже, во второй — на 12 этаже, пишет Е1.
Жильцы дома предполагают, что стрелять по окнам мог сосед, у которого недавно забрали собаку из-за его плохого обращения с ней. Кроме того, у животного тоже была прострелена лапа.
Хозяйка одной из квартир с простреленным окном обратилась в полицию. В правоохранительных органах начали проверку.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге неизвестные стреляли по окнам и автомобилям.