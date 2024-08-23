Новый военком Нижнего Тагила приступил к обязанностям с 1 августа

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Валентин Сазонов стал новым военкомом Нижнего Тагила. Эту информацию подтвердили в самом военкомате.
Новый комиссар Валентин Николаевич Сазонов, он не исполняющий обязанности, а новый руководитель. С 1 августа он вступил в должность, — рассказали редакции TagilCity.ru в военном комиссариате Свердловской области по городу Нижний Тагил и Пригородному району.
Информацию местные СМИ анонсировали только накануне, хотя в свою должность он вступил еще в начале августа. Новый военком уже поучаствовал в церемонии передачи предметов с поля боя специальной военной операции в Музее локальных войн в Нижнем Тагиле, о чем 22 августа сообщил «Телекон».
По информации СМИ, Валентин Сазонов проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Родился в Приморье. 10 лет командовал батальоном в ракетной дивизии Нижнего Тагила. Подразделение, которым он руководил, не раз признавалось лучшим в ракетном объединении.
Ранее обязанности военкома в Нижнем Тагиле исполнял Павел Мерзляков, который числился и. о. руководителя с конца 2023 года. Он пришел на место Александра Вострилова, который управлял военным комиссариатом Нижнего Тагила с декабря 2002 года.