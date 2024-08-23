Новый военком Нижнего Тагила приступил к обязанностям с 1 августа

Информацию местные СМИ анонсировали только накануне, хотя в свою должность он вступил еще в начале августа. Новый военком уже поучаствовал в церемонии передачи предметов с поля боя специальной военной операции в Музее локальных войн в Нижнем Тагиле, о чем 22 августа сообщил «Телекон».



По информации СМИ, Валентин Сазонов проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Родился в Приморье. 10 лет командовал батальоном в ракетной дивизии Нижнего Тагила. Подразделение, которым он руководил, не раз признавалось лучшим в ракетном объединении.