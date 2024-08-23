Новый военком, подготовка к отопительному сезону в Тагиле и несчастный случай на УВЗ

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
В Нижнем Тагиле новый военком — на эту должность назначен Валентин Сазонов. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 августа. Сазонов назначен вместо Павла Мерзлякова, который исполнял обязанности военкома с конца 2023 года.
В Екатеринбурге из областной больницы выписан пожилой мужчина, который пострадал в результате обрушения многоэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Изначально он проходил лечение в местной больнице, однако потом был переведен в столичное медучреждение. Пенсионер поблагодарил врачей за оказанную помощь.
В Нижнем Тагиле местные управляющие компании начали подготовку к отопительному сезону. На сетях проводятся гидравлические испытания, также в некоторых районах проводится замена старых труб.
На Уралвагонзаводе произошел несчастный случай, в результате которого погиб слесарь-ремонтник, чинивший станок. Мужчина был раздавлен рухнувшим устройством. На предприятии работает комиссия, которая выяснит обстоятельства трагедии.
В Свердловскую область идут холода: уже в ночь с 23 на 24 августа температура воздуха опустится до +7, а местами до +5 градусов. На регион движутся холодные массы воздуха, которые идут на смену циклону.