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Новый военком, подготовка к отопительному сезону в Тагиле и несчастный случай на УВЗ

Новый военком, подготовка к отопительному сезону в Тагиле и несчастный случай на УВЗ

23 августа 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле к работе приступил новый военком. В Екатеринбурге выписан один из пострадавших при взрыве дома тагильчан. Городские УК приступили к подготовке к отопительному сезону. На УВЗ станок раздавил рабочего. В Свердловскую область идут холода. Итоги Тагила и области за 23 августа — в нашем обзоре.

В Нижнем Тагиле новый военком — на эту должность назначен Валентин Сазонов. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 августа. Сазонов назначен вместо Павла Мерзлякова, который исполнял обязанности военкома с конца 2023 года.

Новый военком Нижнего Тагила приступил к обязанностям с 1 августа
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В Екатеринбурге из областной больницы выписан пожилой мужчина, который пострадал в результате обрушения многоэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Изначально он проходил лечение в местной больнице, однако потом был переведен в столичное медучреждение. Пенсионер поблагодарил врачей за оказанную помощь.

В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов
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В Нижнем Тагиле местные управляющие компании начали подготовку к отопительному сезону. На сетях проводятся гидравлические испытания, также в некоторых районах проводится замена старых труб.

УК в Нижнем Тагиле готовятся к отопительному сезону
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На Уралвагонзаводе произошел несчастный случай, в результате которого погиб слесарь-ремонтник, чинивший станок. Мужчина был раздавлен рухнувшим устройством. На предприятии работает комиссия, которая выяснит обстоятельства трагедии.

Станок рухнул и раздавил слесаря-ремонтника на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле
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В Свердловскую область идут холода: уже в ночь с 23 на 24 августа температура воздуха опустится до +7, а местами до +5 градусов. На регион движутся холодные массы воздуха, которые идут на смену циклону.

Резкое похолодание ожидается в Свердловской области
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