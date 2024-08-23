Новый военком, подготовка к отопительному сезону в Тагиле и несчастный случай на УВЗ

В Тагиле к работе приступил новый военком. В Екатеринбурге выписан один из пострадавших при взрыве дома тагильчан. Городские УК приступили к подготовке к отопительному сезону. На УВЗ станок раздавил рабочего. В Свердловскую область идут холода. Итоги Тагила и области за 23 августа — в нашем обзоре.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле