Нужно ли поливать клубнику в августе: эту ошибку допускают многие дачники

В конце дачного сезона грядки с клубникой выглядят осиротевшими. Если вы проводили обрезку, то новая листва еще не успела нарасти, кусты стоят голыми и неприглядными. Многие дачники равнодушно проходят мимо грядок, с которых еще совсем недавно они с таким удовольствием срывали вкусные и сочные ягоды. Они забывают о самом главном — о поливе клубники. Да-да, в августе она нуждается в живительной влаге не меньше, чем в период плодоношения. Эксперт по садоводству, профессиональный агроном Алексей Володихин рассказывает в своем Telegram-канале «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», зачем поливать клубнику в конце лета, и как правильно это делать.