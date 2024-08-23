Нужно ли поливать клубнику в августе: эту ошибку допускают многие дачники

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В конце дачного сезона грядки с клубникой выглядят осиротевшими. Если вы проводили обрезку, то новая листва еще не успела нарасти, кусты стоят голыми и неприглядными. Многие дачники равнодушно проходят мимо грядок, с которых еще совсем недавно они с таким удовольствием срывали вкусные и сочные ягоды. Они забывают о самом главном — о поливе клубники. Да-да, в августе она нуждается в живительной влаге не меньше, чем в период плодоношения. Эксперт по садоводству, профессиональный агроном Алексей Володихин рассказывает в своем Telegram-канале «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», зачем поливать клубнику в конце лета, и как правильно это делать.
В августе вода клубнике-землянике нужна как воздух.
Во второй половине лета у земляники начинают закладываться цветочные почки, которые дадут урожай на будущий год. Причем формируются они долго: у ранних сортов — до начала сентября, у среднеспелых — до середины сентября, а у поздних — до начала октября. И все это время землянику тоже надо поливать! — отмечает Алексей Володихин.
Сухость почвы в августе и начале сентября, то есть в конце сезона, неминуемо приведет к тому, что клубника в следующем году будет намного хуже плодоносить, урожайность сократится. Дачники будут подкармливать растения и мульчировать грядки, не подозревая, что корень проблемы кроется совсем в другом.
Поливать клубнику следует обильно — так, чтобы грунт был влажным на глубину около 30 сантиметров. С этой целью лучше использовать не ведра, а, например, шланг с распылителем. Так влага будет равномерно промачивать землю.
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