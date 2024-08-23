tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Подземную парковку затопило в центре Екатеринбурга

Подземную парковку затопило в центре Екатеринбурга

23 августа 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошел потоп на подземной парковке на улице Радищева. По словам местных жителей, паркинг находится в аварийном состоянии.

Управляющая компания заказывала экспертизу, по результатам которой было установлено, что парковка нуждается в обновлении. Деньги на эти нужды возьмут из средств на капитальный ремонт, пишет Е1.

Однако местные жители не верят, что УК качественно выполнит работы, так как ранее организация делала ремонты плохо и только после жалоб жильцов. Так, в предыдущем году в УК должны были сделать ремонт в лифтовых холлах на паркинге, однако их состояние лучше не стало.

Парковку также проверяли сотрудники МЧС и выяснили, что она не отвечает правилам безопасности.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге жилом дом был затоплен фекалиями из-за прорыва канализации.

Залило целый квартал: мощный потоп произошел в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часовВ Кизеле возбуждено уголовное дело после обрушения домаВ Нижнем Тагиле ремонтируют дом рядом с рухнувшей пятиэтажкой
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Парковка#Дом#Управляющая компания#ЧП#Потоп#Жильцы#Жалобы#18+#Екатеринбург#Инцидент#Паркинг
Подпишитесь
Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Парк имени А. П. Бондина
Вчера, 18:01
В Свердловской области подорожал хлеб
Вчера, 15:03
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
21 августа, 11:49
Актриса из Тагила исполнила главную роль в новом сериале «Третье сентября» на ТНТ
Вчера, 16:04
В Свердловской области 27 тысяч человек пострадали от укусов клещей
Вчера, 14:53
В Свердловской области задержали сбежавшего из колонии заключенного с приметной тату
Вчера, 12:49