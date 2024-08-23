Подземную парковку затопило в центре Екатеринбурга

Однако местные жители не верят, что УК качественно выполнит работы, так как ранее организация делала ремонты плохо и только после жалоб жильцов. Так, в предыдущем году в УК должны были сделать ремонт в лифтовых холлах на паркинге, однако их состояние лучше не стало.