Подземную парковку затопило в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Управляющая компания заказывала экспертизу, по результатам которой было установлено, что парковка нуждается в обновлении. Деньги на эти нужды возьмут из средств на капитальный ремонт, пишет Е1.
Однако местные жители не верят, что УК качественно выполнит работы, так как ранее организация делала ремонты плохо и только после жалоб жильцов. Так, в предыдущем году в УК должны были сделать ремонт в лифтовых холлах на паркинге, однако их состояние лучше не стало.
Парковку также проверяли сотрудники МЧС и выяснили, что она не отвечает правилам безопасности.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге жилом дом был затоплен фекалиями из-за прорыва канализации.