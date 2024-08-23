Рабочего в Верхней Салде лишили жизни из-за крупного долга

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Мужчину нашли мертвым через несколько дней после его пропажи. В его убийстве подозревают четырех человек: двух молодых людей и двух девушек, пишет Е1.
По предположению родственницы погибшего, его подкараулили после работы и задушили, а потом вывезли его тело в холодильнике. Женщина считает, что мотивом для преступления могло стать нежелание возвращать долг в размере 600 тысяч.
Подозреваемых вскоре задержали, однако самая младшая девушка этого избежала. По словам сообщников, она ничего не знала о готовящемся преступлении.
Напомним, в Свердловской области стало происходить больше тяжких и особо тяжких преступлений.