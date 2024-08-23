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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:12

Рабочего в Верхней Салде лишили жизни из-за крупного долга

Рабочего в Верхней Салде лишили жизни из-за крупного долга

23 августа 2024, 04:09
Фото: 1MI
В Верхней Салде убили 59-летнего сотрудника предприятия, чтобы не возвращать ему 600 тысяч рублей. Последний раз мужчину видели живым 25 июля 2024 года.

Мужчину нашли мертвым через несколько дней после его пропажи. В его убийстве подозревают четырех человек: двух молодых людей и двух девушек, пишет Е1.

По предположению родственницы погибшего, его подкараулили после работы и задушили, а потом вывезли его тело в холодильнике. Женщина считает, что мотивом для преступления могло стать нежелание возвращать долг в размере 600 тысяч.

Подозреваемых вскоре задержали, однако самая младшая девушка этого избежала. По словам сообщников, она ничего не знала о готовящемся преступлении.

Напомним, в Свердловской области стало происходить больше тяжких и особо тяжких преступлений.

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