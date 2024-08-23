Редис в августе не покупаю, а сажаю на грядке: вот какие сорта идеальны для осени

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Идеальное время для посадки редиса — 25 августа-1 сентября. Выращивать этот неприхотливый корнеплод можно как в открытом грунте, так и в теплице. О том, как это сделать, и какие сорта лучше выбрать в конце лета, рассказывает профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Если осень намечается теплая, можно посеять редис прямо на грядки. Если синоптики обещают холода — тогда в теплицу, — отмечает эксперт.
По его словам, идеальны для посадки поздние сорта, которые будут вызревать 40-50 дней. Их преимущество в том, что эти корнеплоды без проблем хранятся в холодильнике в течение 3-4 месяцев, не портятся и не гниют. Это прекрасный способ обеспечить себя витаминами на всю зиму.
По словам Алексея Володихина, в августе–сентябре стоит присмотреться к следующим сортам:
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