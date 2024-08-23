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Агроном Володихин рассказал, какие сорта редиса можно посадить в конце августа

Редис в августе не покупаю, а сажаю на грядке: вот какие сорта идеальны для осени

23 августа 2024, 10:27
Фото: 1MI

Агроном Володихин рассказал, какие сорта редиса можно посадить в конце августа

В августе дачники заняты уборкой урожая, а о новых посадках мало кто задумывается. Между тем зелень и некоторые овощи можно сажать на участке вплоть до осени — например, редис.

Идеальное время для посадки редиса — 25 августа-1 сентября. Выращивать этот неприхотливый корнеплод можно как в открытом грунте, так и в теплице. О том, как это сделать, и какие сорта лучше выбрать в конце лета, рассказывает профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

Если осень намечается теплая, можно посеять редис прямо на грядки. Если синоптики обещают холода — тогда в теплицу, — отмечает эксперт.

По его словам, идеальны для посадки поздние сорта, которые будут вызревать 40-50 дней. Их преимущество в том, что эти корнеплоды без проблем хранятся в холодильнике в течение 3-4 месяцев, не портятся и не гниют. Это прекрасный способ обеспечить себя витаминами на всю зиму.

По словам Алексея Володихина, в августе–сентябре стоит присмотреться к следующим сортам:

  • Красный великан. Этот сорт отличается сладким нежным вкусом и не горчит, не боится заморозков. Плоды «Красного великана» продолговатые и крупные, могут достигать веса 80-100 граммов.
  • Вюрцбургский 59. Плоды этого сорта имеют округлую форму, длина — до 4 сантиметров, средняя масса — 14-17 граммов. Вкус сладкий, сочный и без горечи. Мякоть на вид белая и нежно-розовая. Хорошо растет в открытом грунте.
Фото: 1MI
  • Дунганский 12/8. Еще один прекрасный сорт для осени. Плоды округлые, длиной до 7 сантиметров. Мякоть у плода белая и сочная, долго не дрябнет. Вкус сладко-острый.
  • Осенний гигант. Прекрасный холодостойкий сорт с крупными корнеплодами эллиптической формы. Длина — 6-8 сантиметров, диаметр — 5-6 сантиметров. Вес может достигать 90 граммов. Мякоть белого цвета, нежная, сочная и приятная, вкус слабо-острый.
  • Ризенбуттер. Один из самых распространенных сортов редиса в России. Плоды имеют необычную форму сосульки, диаметр — 25-30 граммов, диаметр — до 10 сантиметров. Плоды имеют розовый окрас. Мякоть белая, сочная, хрустящая и очень сладкая.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Осень#Дача#Посадка#Август#Редис#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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