Редис в августе не покупаю, а сажаю на грядке: вот какие сорта идеальны для осени

По его словам, идеальны для посадки поздние сорта, которые будут вызревать 40-50 дней. Их преимущество в том, что эти корнеплоды без проблем хранятся в холодильнике в течение 3-4 месяцев, не портятся и не гниют. Это прекрасный способ обеспечить себя витаминами на всю зиму.