Резкое похолодание ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Температура воздуха в ночь с 23 на 24 августа в регионе опустится до +5, +7 градусов.
По словам метеоролога Алексея Пулина, причиной холода станет умеренно холодная воздушная масса, которая идет вслед за уходящим циклоном.
Самая холодная погода в ближайшие дни придется на утренние часы субботы.
23 августа по области погода будет до конца дня ясной, без осадков, — сообщил эксперт.
Дневная температура в ближайшие дни останется практически без изменений.
Ранее мы сообщали, что осенняя погода придет в Екатеринбург.