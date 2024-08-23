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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Свердловской области температура воздуха опустится до +5…+7 градусов

Резкое похолодание ожидается в Свердловской области

23 августа 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области температура воздуха опустится до +5…+7 градусов

Резкое похолодание ожидается на Урале уже этой ночью.

Температура воздуха в ночь с 23 на 24 августа в регионе опустится до +5, +7 градусов.

По словам метеоролога Алексея Пулина, причиной холода станет умеренно холодная воздушная масса, которая идет вслед за уходящим циклоном.

Самая холодная погода в ближайшие дни придется на утренние часы субботы.

23 августа по области погода будет до конца дня ясной, без осадков, — сообщил эксперт.

Дневная температура в ближайшие дни останется практически без изменений.

Ранее мы сообщали, что осенняя погода придет в Екатеринбург.

Холодно и дождливо: какой будет погода в Свердловской области в августе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Холод#Екатеринбург
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