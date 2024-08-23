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Самолет рейса «Новосибирск — Челябинск» внепланово приземлился в Екатеринбурге

Самолет рейса «Новосибирск — Челябинск» внепланово приземлился в Екатеринбурге

23 августа 2024, 03:46
Фото: 1MI
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Челябинск, экстренно сел в Екатеринбурге.

Самолет, прилетевший в пункт назначения, начал посадку, однако в последний момент он улетел в Екатеринбург. По словам очевидицы, это было связано с плохими погодными условиями из-за ветра и дождя, пишет Е1.

В Кольцово у воздушного транспорта была дозаправка.

Напомним, 7 августа 2024 года самолет рейса «Владивосток — Петропавловск-Камчатский» после взлета снова приземлился во Владивостоке из-за технических неполадок.

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#Авиарейс#Аэропорт#Рейс#Погодные условия#Экстренная посадка#Екатеринбург
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