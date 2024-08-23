Самолет рейса «Новосибирск — Челябинск» внепланово приземлился в Екатеринбурге

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Самолет, прилетевший в пункт назначения, начал посадку, однако в последний момент он улетел в Екатеринбург. По словам очевидицы, это было связано с плохими погодными условиями из-за ветра и дождя, пишет Е1.
В Кольцово у воздушного транспорта была дозаправка.
Напомним, 7 августа 2024 года самолет рейса «Владивосток — Петропавловск-Камчатский» после взлета снова приземлился во Владивостоке из-за технических неполадок.