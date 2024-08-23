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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

Работники екатеринбургского завода «Уралбиофарм» коллективно обратились к Путину

Сотрудники екатеринбургского завода пожаловались Путину на нового директора

23 августа 2024, 05:56
Фото: 1MI

Работники екатеринбургского завода «Уралбиофарм» коллективно обратились к Путину

Сотрудники екатеринбургского завода пожаловались Владимиру Путину на нового директора.

Коллектив завода отправил письменное обращение к президенту России.

Дело в том, что после смены руководства на заводе начались массовые увольнения. Например, на днях уволили десять человек.

Сотрудники завода предполагают, что это делается с целью привести завод к банкротству. Таким образом государственное предприятие новый директор и его заместитель хотят закрыть.

Руководство завода данный инцидент пока никак не комментировало.

Ранее сотрудник секретного завода в Екатеринбурге задержан за вымогательство 720 тысяч.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Завод#Рабочие#Екатеринбург#Инцидент
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