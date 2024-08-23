Сотрудники екатеринбургского завода пожаловались Путину на нового директора

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Коллектив завода отправил письменное обращение к президенту России.
Дело в том, что после смены руководства на заводе начались массовые увольнения. Например, на днях уволили десять человек.
Сотрудники завода предполагают, что это делается с целью привести завод к банкротству. Таким образом государственное предприятие новый директор и его заместитель хотят закрыть.
Руководство завода данный инцидент пока никак не комментировало.
Ранее сотрудник секретного завода в Екатеринбурге задержан за вымогательство 720 тысяч.