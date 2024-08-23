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Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 15:54

В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе станок раздавил слесаря

Станок рухнул и раздавил слесаря-ремонтника на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле

23 августа 2024, 15:52
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе станок раздавил слесаря

На УВЗ в Нижнем Тагиле в результате несчастного случая погиб сотрудник предприятия. На слесаря, который занимался ремонтом оборудования, упал станок.

Трагедия произошла во вторник, 20 августа, в одном из цехов Уралвагонзавода. Части агрегатно-сверлильного станка упали и зажали рабочего, который занимался ремонтом, сообщает трудовая инспекция Свердловской области.

Гидравлический прижим буквально раздавил слесаря. Он был тяжело травмирован и впоследствии скончался. На предприятии работает комиссия, которая установит обстоятельства происшествия и определит, соблюдались ли условия по охране труда.

В ведомстве также отметили, что с начала 2024 года на УВЗ произошло четыре случая травмирования на производстве, два из них были летальными.

Ранее суд взыскал с предприятия «Уралтрансмаш» 6 млн в пользу травмированного на производстве сотрудника.

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