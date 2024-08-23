Станок рухнул и раздавил слесаря-ремонтника на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Трагедия произошла во вторник, 20 августа, в одном из цехов Уралвагонзавода. Части агрегатно-сверлильного станка упали и зажали рабочего, который занимался ремонтом, сообщает трудовая инспекция Свердловской области.
Гидравлический прижим буквально раздавил слесаря. Он был тяжело травмирован и впоследствии скончался. На предприятии работает комиссия, которая установит обстоятельства происшествия и определит, соблюдались ли условия по охране труда.
В ведомстве также отметили, что с начала 2024 года на УВЗ произошло четыре случая травмирования на производстве, два из них были летальными.
Ранее суд взыскал с предприятия «Уралтрансмаш» 6 млн в пользу травмированного на производстве сотрудника.