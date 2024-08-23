Стиральная машина скрипит и буксует: 4 признака, что она скоро сломается

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
На работу стиральной машины влияет целый ряд факторов — от жесткости воды до средней загрузки барабана. Но, как правило, эта бытовая техника рассчитана на большие нагрузки и длинный срок эксплуатации. И ломается агрегат тоже не внезапно. В большинстве случаев он отчаянно «сигнализирует» о проблемах, прежде чем окончательно выйти из строя. Какие же моменты в работе стиральной машины должны вас насторожить? Эксперты Techinsider.ru называют несколько основных моментов.
Громкий звук и скрип при стирке может говорить о серьезной неисправности. Если барабан не перегружен, а машина натужно стонет при работе, то это может указывать на неисправность подшипника, а также на износ амортизаторов. Последние отвечают за гашение вибрации в процессе стирки и отжима. Если машинка очень сильно трясется при отжиме на высоких оборотах, то проблемы именно с амортизаторами. Если же машинка при включении начинает издавать характерный гул, но при этом барабан не крутится, дело, вероятно, в подшипнике. Вторая проблема — более серьезная. Замена этой детали в моделях с неразборным баком может оказаться столь дорогим «удовольствием», что порой проще купить новую машинку.
Если на белье после стирки остаются грязные пятна, то это может говорить о неисправности. Возможно, машинка неправильно сливает воду из-за засоренного фильтра. Либо в агрегате засорился лоток для моющего средства. Также одежда плохо отстирывается из-за медленного вращения барабана — такое часто бывает при перегрузке. Все три причины легко устранимы. Но если проблема сохраняется, вызывайте мастера.
Серьезнейшая проблема, которая может свидетельствовать об износе двигателя. Он просто не может набрать необходимой скорости для того, чтобы крутить барабан на высоких оборотах. Менять двигатель слишком дорого. Скорее всего, придется задуматься о покупке новой техники.
Иногда машина продолжает набирать воду, но перестает ее сливать. Уровень воды в баке все повышается и повышается, агрегат работает, но оттока нет. Дело может быть в засорившемся фильтре помпы. Проблему также придется решать профессиональному мастеру.
Не игнорируйте сигналы, которые посылает ваша верная помощница. И тогда, возможно, она прослужит вам еще не один год.
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