tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Стиральная машина скрипит и буксует: 4 признака, что она скоро сломается

Стиральная машина скрипит и буксует: 4 признака, что она скоро сломается

23 августа 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Стиральные машины при хорошем уходе могут прослужить достаточно длительный срок — 15-20 лет. Но зачастую эти бытовые агрегаты серьезно ломаются гораздо раньше. А все потому, что хозяева не обращают внимания на предупреждающие «звоночки».

На работу стиральной машины влияет целый ряд факторов — от жесткости воды до средней загрузки барабана. Но, как правило, эта бытовая техника рассчитана на большие нагрузки и длинный срок эксплуатации. И ломается агрегат тоже не внезапно. В большинстве случаев он отчаянно «сигнализирует» о проблемах, прежде чем окончательно выйти из строя. Какие же моменты в работе стиральной машины должны вас насторожить? Эксперты Techinsider.ru называют несколько основных моментов.

Не махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стирке
Узнать подробнее

Сильный шум при стирке

Громкий звук и скрип при стирке может говорить о серьезной неисправности. Если барабан не перегружен, а машина натужно стонет при работе, то это может указывать на неисправность подшипника, а также на износ амортизаторов. Последние отвечают за гашение вибрации в процессе стирки и отжима. Если машинка очень сильно трясется при отжиме на высоких оборотах, то проблемы именно с амортизаторами. Если же машинка при включении начинает издавать характерный гул, но при этом барабан не крутится, дело, вероятно, в подшипнике. Вторая проблема — более серьезная. Замена этой детали в моделях с неразборным баком может оказаться столь дорогим «удовольствием», что порой проще купить новую машинку.

Фото: Изображение Midjourney

Машинка плохо отстирывает

Если на белье после стирки остаются грязные пятна, то это может говорить о неисправности. Возможно, машинка неправильно сливает воду из-за засоренного фильтра. Либо в агрегате засорился лоток для моющего средства. Также одежда плохо отстирывается из-за медленного вращения барабана — такое часто бывает при перегрузке. Все три причины легко устранимы. Но если проблема сохраняется, вызывайте мастера.

После отжима белье остается сырым

Серьезнейшая проблема, которая может свидетельствовать об износе двигателя. Он просто не может набрать необходимой скорости для того, чтобы крутить барабан на высоких оборотах. Менять двигатель слишком дорого. Скорее всего, придется задуматься о покупке новой техники.

Машинка не сливает воду

Иногда машина продолжает набирать воду, но перестает ее сливать. Уровень воды в баке все повышается и повышается, агрегат работает, но оттока нет. Дело может быть в засорившемся фильтре помпы. Проблему также придется решать профессиональному мастеру.

Не игнорируйте сигналы, которые посылает ваша верная помощница. И тогда, возможно, она прослужит вам еще не один год.

Ранее эксперты рассказали, как правильно постирать в машинке пуховик.

Желтые пятна на шторах выведет желтый порошок: записывайте до смешного простой рецепт
Узнать подробнее
Читайте также:
Кроссовки снова станут белоснежными: как правильно постирать обувь в машинкеДорогие порошки больше не покупаю, все стираю «Лотосом»: дело в секретном ингредиентеПостельное белье перестанет рваться и выцветать: важные нюансы машинной стирки
#Дарья Бобровицкая#Россия#Бытовая техника#Дом#Окружающая среда#Поломка#Стирка#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Парк имени А. П. Бондина
Вчера, 18:01
В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов
Сегодня, 06:45
В Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды за пьяное вождение
Сегодня, 10:14
В Екатеринбурге сотрудники ГАИ задержали водителя с долгом в 600 тысяч
Сегодня, 09:46
Новый военком Нижнего Тагила приступил к обязанностям с 1 августа
Сегодня, 09:42
Резкое похолодание ожидается в Свердловской области
Сегодня, 10:13