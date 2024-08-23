Стиральная машина скрипит и буксует: 4 признака, что она скоро сломается

Громкий звук и скрип при стирке может говорить о серьезной неисправности. Если барабан не перегружен, а машина натужно стонет при работе, то это может указывать на неисправность подшипника, а также на износ амортизаторов. Последние отвечают за гашение вибрации в процессе стирки и отжима. Если машинка очень сильно трясется при отжиме на высоких оборотах, то проблемы именно с амортизаторами. Если же машинка при включении начинает издавать характерный гул, но при этом барабан не крутится, дело, вероятно, в подшипнике. Вторая проблема — более серьезная. Замена этой детали в моделях с неразборным баком может оказаться столь дорогим «удовольствием», что порой проще купить новую машинку.