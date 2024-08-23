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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Три новые школы откроются в Свердловской области к 1 сентября

Три новые школы откроются в Свердловской области к 1 сентября

23 августа 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области три новые школы после реконструкции начнут работать к началу учебного года в 2024 году. Также до конца года закончится капремонт еще в пяти учебных учреждениях.

В Екатеринбурге будут открыты школы в Академическом и Чкаловском районах, а также начнет работу губернаторский лицей в Солнечном районе, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Кроме того, в области закончится строительство школьных зданий в Березовском, Краснотурьинске, Екатеринбурге и других населенных пунктах. Для стройработ был выдан почти миллиард рублей.

До конца текущего года будет закончена реконструкция в некоторых учебных учреждениях Нижнего Тагила, Новоуральска, Карпинска и иных городов.

Напомним, к 1 сентября 2024 года в Екатеринбурге начнет принимать школьников новая школа №300, расположенная в районе Уктуса.

Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году
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