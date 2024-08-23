Три новые школы откроются в Свердловской области к 1 сентября

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Екатеринбурге будут открыты школы в Академическом и Чкаловском районах, а также начнет работу губернаторский лицей в Солнечном районе, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Кроме того, в области закончится строительство школьных зданий в Березовском, Краснотурьинске, Екатеринбурге и других населенных пунктах. Для стройработ был выдан почти миллиард рублей.
До конца текущего года будет закончена реконструкция в некоторых учебных учреждениях Нижнего Тагила, Новоуральска, Карпинска и иных городов.
Напомним, к 1 сентября 2024 года в Екатеринбурге начнет принимать школьников новая школа №300, расположенная в районе Уктуса.