Центр города перероют в Нижнем Тагиле из-за «Кросса нации»

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Остановка и парковка автомобилей в центре города будет действовать сразу в нескольких местах.
Автомобилистам нельзя будет проехать по Красноармейской от Горошникова до Уральской. Кроме того, по Первомайской от Ленина до Строителей, по Горошникова от Мира до Красноармейской и по Пархоменко от Горошникова до Строителей.
Специалисты ЦОДД Нижнего Тагила заранее установят временные знаки, такую информацию выяснили журналисты редакции TagilCity.ru.
Напомним, что «Кросс нации» пройдет в Нижнем Тагиле в парке Бондина.