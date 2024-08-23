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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Нижнем Тагиле ожидаются перекрытия дорог из-за легкоатлетического забега

Центр города перероют в Нижнем Тагиле из-за «Кросса нации»

23 августа 2024, 11:25
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ожидаются перекрытия дорог из-за легкоатлетического забега

21 сентября 2024 года, в день забега «Кросса нации» в Нижнем Тагиле перекроют часть центра города. Ограничения будут длиться с 8.00 и до окончания легкоатлетического забега.

Остановка и парковка автомобилей в центре города будет действовать сразу в нескольких местах.

Автомобилистам нельзя будет проехать по Красноармейской от Горошникова до Уральской. Кроме того, по Первомайской от Ленина до Строителей, по Горошникова от Мира до Красноармейской и по Пархоменко от Горошникова до Строителей.

Специалисты ЦОДД Нижнего Тагила заранее установят временные знаки, такую информацию выяснили журналисты редакции TagilCity.ru.

Напомним, что «Кросс нации» пройдет в Нижнем Тагиле в парке Бондина.

От мала до велика: в селе под Нижним Тагилом пройдет легкоатлетический забег
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Водители#Забег#Кросс нации#Екатеринбург#Автомобили#Перекрытие дорог
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