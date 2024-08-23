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УК в Нижнем Тагиле готовятся к отопительному сезону

УК в Нижнем Тагиле готовятся к отопительному сезону

23 августа 2024, 06:49
Фото: Управление жилищного и коммунального хозяйства в Нижнем Тагиле
Управляющие компании в Нижнем Тагиле ведут подготовку к отопительному сезону, который начнется осенью 2024 года.

Сейчас рабочие проводят гидравлические испытания, проверяют и налаживают необходимые устройства, которые обеспечивают теплоснабжение в домах, рассказали в Управлении ЖКХ Нижнего Тагила.

Напомним, в августе 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила начался капремонт старых труб, которые заменят на новые. Проводящиеся работы планируется закончить к началу отопительного сезона.

В Екатеринбурге отопительный сезон планируют начать 15 сентября.

В Нижнем Тагиле идет подготовка к отопительному сезону
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Подготовка#ЖКХ#Отопительный сезон#УК#Теплоснабжение#Гидравлические испытания#Екатеринбург
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