УК в Нижнем Тагиле готовятся к отопительному сезону

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Сейчас рабочие проводят гидравлические испытания, проверяют и налаживают необходимые устройства, которые обеспечивают теплоснабжение в домах, рассказали в Управлении ЖКХ Нижнего Тагила.
Напомним, в августе 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила начался капремонт старых труб, которые заменят на новые. Проводящиеся работы планируется закончить к началу отопительного сезона.
В Екатеринбурге отопительный сезон планируют начать 15 сентября.