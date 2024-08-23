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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Алапаевске упавшая бетонная плита насмерть задавила ребенка

В Алапаевске бетонная плита придавила 10-летнего мальчика

23 августа 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney

В Алапаевске упавшая бетонная плита насмерть задавила ребенка

В Свердловской области ребенок погиб под бетонной плитой. Мальчик играл на частной стройке.

Ребенок играл со сверстниками на территории чужого частного домовладения. Там находились различные стройматериалы, в том числе и бетонные плиты.

В какой-то момент на одного из детей упала плита. Мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Сообщается, что ребенок из благополучной многодетной семьи.

По данному происшествию проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в Нижнем Тагиле 3-летняя девочка пострадала в ДТП с перевернувшимся автомобилем.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Алапаевск#Дети#Погибший#18+#Екатеринбург#Инцидент
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