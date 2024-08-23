В Алапаевске бетонная плита придавила 10-летнего мальчика

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Ребенок играл со сверстниками на территории чужого частного домовладения. Там находились различные стройматериалы, в том числе и бетонные плиты.
В какой-то момент на одного из детей упала плита. Мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.
Сообщается, что ребенок из благополучной многодетной семьи.
По данному происшествию проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в Нижнем Тагиле 3-летняя девочка пострадала в ДТП с перевернувшимся автомобилем.