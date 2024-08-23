В Екатеринбург приехал Владимир Соловьев

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:37
Ведущий прилетел на соревнования среди силовиков, которые проходят в Екатеринбурге.
Отметим, что пропагандист так и не изменил своего мнения по поводу уральской столицы. Он все еще считает, Екатеринбург заслуженно носит титул «Города бесов», пишет URA.RU.
Напомним, что телезвезда неоднократно оскорблял Екатеринбург.
25 августа после окончания чемпионата выступит популярный российский исполнитель Александр Маршал.
Ранее сообщалось, о матери, которая после выкидыша заморозила эмбрион в морозилке. До этого органы опеки забирали у нее ребенка, а еще один ребенок умер при загадочных обстоятельствах.