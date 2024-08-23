В Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Правоохранители в Екатеринбурге задержали бомжа, который подозревается в жестоком преступлении. В марте 2024 года 45-летний мужчина расправился с 66-летним пожилым человеком, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Убийство было совершено в помещении для охраны одного из предприятий на Уктусе. Перед гибелью жертва была изнасилована, это установила экспертиза в ходе сбора улик.
Подозреваемого обвиняют сразу по двум уголовным статьям, расследование продолжается.
В Качканаре освободившийся из мест лишения свободы расправился со своей бывшей возлюбленной.