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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Бездомный в Екатеринбурге изнасиловал и убил пенсионера

В Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни

23 августа 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney

Бездомный в Екатеринбурге изнасиловал и убил пенсионера

На Уктусе в Екатеринбурге человек без определенного места жительства изнасиловал, а затем убил пожилого человека.

Правоохранители в Екатеринбурге задержали бомжа, который подозревается в жестоком преступлении. В марте 2024 года 45-летний мужчина расправился с 66-летним пожилым человеком, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Убийство было совершено в помещении для охраны одного из предприятий на Уктусе. Перед гибелью жертва была изнасилована, это установила экспертиза в ходе сбора улик.

Подозреваемого обвиняют сразу по двум уголовным статьям, расследование продолжается.

В Качканаре освободившийся из мест лишения свободы расправился со своей бывшей возлюбленной.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Убийство#Изнасилование#Бомж#18+#Екатеринбург
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