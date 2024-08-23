В Екатеринбурге открыли 30-метровый флагшток

В Нижнем Тагиле, например, высота флагштока 50 метров. Его открыли на День города. А в Санкт-Петербурге целых три самых высоких знаменосца, все они стоят рядом, их высота — 179,5 м. В Красноярске высота шпиля, который держит флаг, 100 м. Поэтому флагшток в Екатеринбурге можно назвать очень скромным, пишет Е1.