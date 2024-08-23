В Екатеринбурге сотрудники ГАИ задержали водителя с долгом в 600 тысяч

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
23 августа камеры зафиксировали автомобиль «Киа», и информация об этом была передана сотрудникам ГИБДД.
За рулём «Киа» находился 38-летний мужчина. Оказалось, что автомобиль принадлежал компании, которая расположена в другом регионе, а директор этой фирмы и есть водитель. Мужчина был в шоке от новости о том, что его разыскивают.
Мужчину вместе с автомобилем передали приставам. Теперь из-за игнорирования штрафов ему придется выплатить 1,2 миллиона рублей.
1 августа судебные приставы нашли мотоцикл должника в кустах. Как оказалось, мужчина специально спрятал байк от приставов — он не хотел оплачивать долги.