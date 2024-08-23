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В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов

В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов

23 августа 2024, 06:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге выписали 80-летнего мужчину, который после обрушения дома в Нижнем Тагиле провел под завалами 17 часов.

Мужчину выписали из Областной клинической больницы Екатеринбурга. Ему провели все необходимое лечение. Напомним, что изначально пенсионера положили в ГБ №1 Нижнего Тагила, но позже перевезли в уральскую столицу. Мужчина искренне поблагодарил весь медперсонал, который его лечил, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики

16 августа из 9-й больницы Екатеринбурга выписали мальчика, чей отец погиб под завалами. Он провел в больнице больше двух недель.

Сама трагедия произошла 1 августа в Нижнем Тагиле, тогда из-за взрыва газа обрушилась часть многоэтажного дома. Погибли 10 человек. Дом готовят к сносу, а людей к расселению.

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