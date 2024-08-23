В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов

Мужчину выписали из Областной клинической больницы Екатеринбурга. Ему провели все необходимое лечение. Напомним, что изначально пенсионера положили в ГБ №1 Нижнего Тагила, но позже перевезли в уральскую столицу. Мужчина искренне поблагодарил весь медперсонал, который его лечил, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.