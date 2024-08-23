В Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в наркоторговле

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Гражданин Таджикистана прилетел в Екатеринбург в июле, он арендовал гараж, где оперативники и нашли запрещенные вещества. Силовики обыскали и квартиру подозреваемого, но там ничего не обнаружили, сообщает URA.RU.
Известно, что мигрант собирался распространять наркотики. Силовики возбудили уголовное дело.
Напомним, что жителю Екатеринбурга дали срок за выращивание конопли дома. Как следователи обнаружили запрещенные растения — не уточняется.