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В Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в наркоторговле

В Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в наркоторговле

23 августа 2024, 11:46
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ из Челябинска поймали подозреваемого в наркоторговле мигранта в Екатеринбурге.

Гражданин Таджикистана прилетел в Екатеринбург в июле, он арендовал гараж, где оперативники и нашли запрещенные вещества. Силовики обыскали и квартиру подозреваемого, но там ничего не обнаружили, сообщает URA.RU.

Известно, что мигрант собирался распространять наркотики. Силовики возбудили уголовное дело.

Напомним, что жителю Екатеринбурга дали срок за выращивание конопли дома. Как следователи обнаружили запрещенные растения — не уточняется.

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