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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Екатеринбурге женщина избила фельдшера скорой помощи до сотрясения мозга

В Екатеринбурге женщина напала на фельдшера скорой помощи

23 августа 2024, 09:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщина избила фельдшера скорой помощи до сотрясения мозга

Фельдшер скорой помощи хотела оказать помощь екатеринбурженке и получила сотрясение мозга.

Медработник увидела лежащую на улице около городской больницы № 36 женщину. Сотрудница скорой помощи подошла к ней для осмотра.

Внезапно женщина открыла глаза и с силой ударила фельдшера прямо в лицо. Медработнику пришлось обратиться за помощью к коллегам в травму. Ей диагностировали сотрясение мозга, сообщает региональная госинспекция труда.

Ранее жительница Нижнего Тагила размахивала ножом перед лицом фельдшера.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Скорая#Производственная травма#Екатеринбург#Инцидент
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