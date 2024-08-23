В Екатеринбурге женщина напала на фельдшера скорой помощи

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Медработник увидела лежащую на улице около городской больницы № 36 женщину. Сотрудница скорой помощи подошла к ней для осмотра.
Внезапно женщина открыла глаза и с силой ударила фельдшера прямо в лицо. Медработнику пришлось обратиться за помощью к коллегам в травму. Ей диагностировали сотрясение мозга, сообщает региональная госинспекция труда.
Ранее жительница Нижнего Тагила размахивала ножом перед лицом фельдшера.