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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В Екатеринбурге семью с младенцем отказались посадить в самолет

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» семью с младенцем не пустили в самолет

23 августа 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге семью с младенцем отказались посадить в самолет

Семья с 10-месячным ребенком не смогла вылететь из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге из-за проблем с документами.

Семейная пара с маленьким ребенком не смогла улететь в Москву из-за проблем с документами. Родители сдали в багаж свидетельство о рождении ребенка, поэтому не смогли предъявить его при посадке, пишет Е1.

Как рассказала изданию мать семейства, они показывали документы на стойке регистрации. При этом их заверили, что больше предъявлять их нигде не нужно. Однако при посадке в самолет свидетельство все же потребовали. Так как его не было на руках, в посадке на один из рейсов компании «Аэрофлот» семье отказали.

В пресс-службе аэропорта «Кольцово» прокомментировали ситуацию. Там заявили, что сотрудник на стойке регистрации не говорил супругам сдать документы в багаж — это подтверждает аудиовизуальный контроль. Кроме того, документы при посадке должны в обязательном порядке предъявлять все пассажиры — это требование законодательства.

Супруги потратили на билеты 30 тысяч рублей, денег на покупку новых у них нет. Они временно вынуждены оставаться в аэропорту и ждать, пока разрешится их ситуация.

Ранее в аэропорту «Кольцово» правоохранители задержали дебошира и женщину-наркоманку.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ребенок#Семья#Документы#Самолет#Билеты#Аэропорт «Кольцово»#Посадка#Екатеринбург
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