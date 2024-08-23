В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» семью с младенцем не пустили в самолет

Как рассказала изданию мать семейства, они показывали документы на стойке регистрации. При этом их заверили, что больше предъявлять их нигде не нужно. Однако при посадке в самолет свидетельство все же потребовали. Так как его не было на руках, в посадке на один из рейсов компании «Аэрофлот» семье отказали.