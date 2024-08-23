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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Качканаре мужчина вышел из тюрьмы и убил бывшую сожительницу

В Качканаре мужчина вышел из заключения и загубил бывшую сожительницу

23 августа 2024, 12:09
Фото: 1MI

В Качканаре мужчина вышел из тюрьмы и убил бывшую сожительницу

В Качканаре мужчина вышел из заключения и зарезал бывшую сожительницу.

В ночь на 21 августа в городе Качканаре пьяный мужчина ударил ножом свою бывшую сожительницу в подъезде ее дома. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемого в убийстве задержали на месте.

Мужчина уже был судим. Он вышел из тюрьмы буквально за несколько дней до этого.

Следствие установило, что в ночь на 21 августа между мужчиной и его возлюбленной произошла ссора, которая привела к трагическим последствиям.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Суд назначил ему проведение судебной психиатрической экспертизы.

Ранее в Екатеринбурге местный житель под воздействием наркотиков заколол на улице бывшую сожительницу.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Убийство#ЧП#Убийца#18+#Екатеринбург
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