В Качканаре мужчина вышел из заключения и загубил бывшую сожительницу

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В ночь на 21 августа в городе Качканаре пьяный мужчина ударил ножом свою бывшую сожительницу в подъезде ее дома. Женщина скончалась на месте.
Подозреваемого в убийстве задержали на месте.
Мужчина уже был судим. Он вышел из тюрьмы буквально за несколько дней до этого.
Следствие установило, что в ночь на 21 августа между мужчиной и его возлюбленной произошла ссора, которая привела к трагическим последствиям.
В настоящее время фигурант находится под стражей. Суд назначил ему проведение судебной психиатрической экспертизы.
Ранее в Екатеринбурге местный житель под воздействием наркотиков заколол на улице бывшую сожительницу.