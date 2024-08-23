В кафе узбекской кухни в Екатеринбурге произошел пожар

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Известно, что у здания вспыхнула крыша из-за воспламенения жировых отложений в дымоходе. Огонь устранили до приезда спасателей, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Эвакуации посетителей и сотрудников не было. Также нет пострадавших в результате пожара.
Напомним, 21 августа 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в квартире в многоэтажном доме. Вскоре для устранения огня на место ЧП прибыли специалисты.