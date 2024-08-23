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В кафе узбекской кухни в Екатеринбурге произошел пожар

В кафе узбекской кухни в Екатеринбурге произошел пожар

23 августа 2024, 08:29
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в кафе узбекской кухни на улице Куйбышева. Возгорание случилось 23 августа 2024 года.

Известно, что у здания вспыхнула крыша из-за воспламенения жировых отложений в дымоходе. Огонь устранили до приезда спасателей, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Эвакуации посетителей и сотрудников не было. Также нет пострадавших в результате пожара.

Напомним, 21 августа 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в квартире в многоэтажном доме. Вскоре для устранения огня на место ЧП прибыли специалисты.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Кафе#Огонь#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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