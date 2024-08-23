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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В Красноуральске мужчина устроил пьяную поножовщину у клуба

В Красноуральске мужчина поссорился в клубе с незнакомцем и пошел за ножом мстить

23 августа 2024, 08:12
Фото: 1MI

В Красноуральске мужчина устроил пьяную поножовщину у клуба

В Красноуральске мужчина поссорился в клубе с незнакомцем и пошел домой за ножом, чтобы отомстить.

Пермяка будут судить в Свердловской области. Молодой мужчина зимой этого года отдыхал в красноуральском ночном клубе. В какой-то момент у мужчины возник конфликт с другими посетителями ночного заведения. Тогда он сходил домой за ножом и вернулся с целью отомстить своим обидчикам.

В клубе он ударил противника ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали.

Суд по данному делу будет проходить в Красноуральске, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в Первоуральске мужчина набросился с ножом на детей на дне рождения.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Суд#ЧП#Красноуральск#18+#Екатеринбург#Инцидент
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