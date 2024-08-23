В Красноуральске мужчина поссорился в клубе с незнакомцем и пошел за ножом мстить

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Пермяка будут судить в Свердловской области. Молодой мужчина зимой этого года отдыхал в красноуральском ночном клубе. В какой-то момент у мужчины возник конфликт с другими посетителями ночного заведения. Тогда он сходил домой за ножом и вернулся с целью отомстить своим обидчикам.
В клубе он ударил противника ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали.
Суд по данному делу будет проходить в Красноуральске, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в Первоуральске мужчина набросился с ножом на детей на дне рождения.