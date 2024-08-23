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В Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды за пьяное вождение

В Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды за пьяное вождение

23 августа 2024, 10:14
Фото: 1MI
Автоинструктора из Верхней Салды арестовали за пьяное вождение в Нижнем Тагиле. Теперь ему грозит уголовное дело.

31-летнего инструктора на служебной машине задержали 8 июня в Нижнем Тагиле. Как оказалось, мужчина уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свою вину обвиняемый не признает, однако его дело все равно направили в суд. Его может ждать уголовное наказание.

Напомним, что 21 августа пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки на парковке у придорожного кафе. Отметим, что мужчина не помнит, как оказался пьяным.

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