В Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды за пьяное вождение

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
31-летнего инструктора на служебной машине задержали 8 июня в Нижнем Тагиле. Как оказалось, мужчина уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Свою вину обвиняемый не признает, однако его дело все равно направили в суд. Его может ждать уголовное наказание.
Напомним, что 21 августа пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки на парковке у придорожного кафе. Отметим, что мужчина не помнит, как оказался пьяным.