В поселке Свердловской области пропала 86-летняя пенсионерка

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Женщина, находившаяся в СНТ «Строитель-1», отправилась в лес и обратно не пришла. Как рассказали ее родственники, у нее хорошее здоровье, есть только проблемы со зрением, рассказали сотрудники областного отряда «Прорыв».
Процесс поисков пенсионерки осложняется тем, что неизвестно даже приблизительное направление, в котором стоит искать. Свердловчанку разыскивали в лесном массиве на квадроциклах и пешком. Однако на данный момент пропавшая еще не найдена. Поиски продолжаются.
Напомним, в Нижнем Тагиле пропал пожилой мужчина. Он ушел в лес несколько дней назад и до сих пор не вернулся.