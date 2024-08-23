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В поселке Свердловской области пропала 86-летняя пенсионерка

В поселке Свердловской области пропала 86-летняя пенсионерка

23 августа 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
Пожилая женщина из поселка Рефтинский в Свердловской области пропала 19 августа 2024 года.

Женщина, находившаяся в СНТ «Строитель-1», отправилась в лес и обратно не пришла. Как рассказали ее родственники, у нее хорошее здоровье, есть только проблемы со зрением, рассказали сотрудники областного отряда «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Процесс поисков пенсионерки осложняется тем, что неизвестно даже приблизительное направление, в котором стоит искать. Свердловчанку разыскивали в лесном массиве на квадроциклах и пешком. Однако на данный момент пропавшая еще не найдена. Поиски продолжаются.

Напомним, в Нижнем Тагиле пропал пожилой мужчина. Он ушел в лес несколько дней назад и до сих пор не вернулся.

Завершены поиски пенсионера из Нижнего Тагила
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