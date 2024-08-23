В Свердловской области дочь бизнесмена отдала аферисту 14 млн рублей из сейфа отца

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Девушка познакомилась с молодым человеком в мессенджере. Он рассказал ей легенду, что работает в правоохранительных органах и убедил ее, что сейчас находится в сложной ситуации и ему срочно нужны деньги.
Девушка решила ему помочь. В течение двух месяцев она переводила сначала небольшие суммы, а затем все больше и больше. В итоге она взяла кредит на 300 тысяч и деньги из сейфа отца. Все средства она передала мошеннику.
В ходе следствия девушка рассказала, что парень ей казался очень порядочным и надежным. Он разговаривал с ней почти сутками.
Выяснилось, что деньги молодой человек тратил на приобретение автомобилей и на женщин.
Отец девушки подал иск в суд с требованием назначить аферисту максимальный срок и вернуть 14 миллионов рублей. Однако к моменту ареста на счету у парня осталось только 80 тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей.