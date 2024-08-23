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Молодая свердловчанка отдала 14 млн семейных сбережений «будущему мужу»

В Свердловской области дочь бизнесмена отдала аферисту 14 млн рублей из сейфа отца

23 августа 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

Молодая свердловчанка отдала 14 млн семейных сбережений «будущему мужу»

Дочь бизнесмена из Свердловской области в течение двух месяцев переводила деньги аферисту. Общая сумма ущерба составила более 14 млн рублей.

Девушка познакомилась с молодым человеком в мессенджере. Он рассказал ей легенду, что работает в правоохранительных органах и убедил ее, что сейчас находится в сложной ситуации и ему срочно нужны деньги.

Девушка решила ему помочь. В течение двух месяцев она переводила сначала небольшие суммы, а затем все больше и больше. В итоге она взяла кредит на 300 тысяч и деньги из сейфа отца. Все средства она передала мошеннику.

В ходе следствия девушка рассказала, что парень ей казался очень порядочным и надежным. Он разговаривал с ней почти сутками.

Выяснилось, что деньги молодой человек тратил на приобретение автомобилей и на женщин.

Отец девушки подал иск в суд с требованием назначить аферисту максимальный срок и вернуть 14 миллионов рублей. Однако к моменту ареста на счету у парня осталось только 80 тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Полиция#Мошенник#Екатеринбург#Инцидент
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