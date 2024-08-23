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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Волгограде мигранты-наркоторговцы устроили мятеж и взяли заложников

В Волгограде мигранты-наркоторговцы устроили мятеж и взяли заложников

23 августа 2024, 13:08
В Волгограде мигранты-наркоторговцы захватили тюрьму ИК-19 и взяли заложников.

По имеющимся данным, заключённые взяли в заложники как минимум четырёх человек. Террористы сообщили, что собрали бомбу, которую планируют взорвать. Они вооружены молотками, ножами и ножницами.

Преступники требуют от властей 2 миллиона долларов и вертолёт. Одного из сотрудников колонии удалось освободить.

Сообщается о 5 пострадавших.

Президент Владимир Путин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировали на ситуацию. ФСИН создал специальную комиссию для расследования произошедшего, сообщают «НовостиВолгограда.ру»

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