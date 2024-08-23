В Волгограде мигранты-наркоторговцы устроили мятеж и взяли заложников

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По имеющимся данным, заключённые взяли в заложники как минимум четырёх человек. Террористы сообщили, что собрали бомбу, которую планируют взорвать. Они вооружены молотками, ножами и ножницами.
Преступники требуют от властей 2 миллиона долларов и вертолёт. Одного из сотрудников колонии удалось освободить.
Сообщается о 5 пострадавших.
Президент Владимир Путин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировали на ситуацию. ФСИН создал специальную комиссию для расследования произошедшего, сообщают «НовостиВолгограда.ру»