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Updated Сегодня, 05:27

Водитель автомобиля врезался в забор и влетел в автобус в Екатеринбурге

Водитель автомобиля врезался в забор и влетел в автобус в Екатеринбурге

23 августа 2024, 05:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге водитель автомобиля Chevrolet столкнулся с автобусом на перекрестке улиц Техническая — Расточная. Авария случилась утром 23 августа 2024 года.

Автомобилист, ехавший на большой скорости, не справился с управлением и врезался в ограждение, а затем столкнулся с автобусом, в котором ехали пассажиры, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В случившемся ЧП пострадали водитель машины и 16-летний подросток, ехавший в автобусе. Обоих пострадавших доставили в стационар. Проводится проверка.

Напомним, 21 августа 2024 года под Нижним Тагилом нетрезвый водитель грузовой машины врезался в два автомобиля, которые были припаркованы около кафе.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автобус#Автомобиль#Водитель#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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