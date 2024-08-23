Водитель автомобиля врезался в забор и влетел в автобус в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Автомобилист, ехавший на большой скорости, не справился с управлением и врезался в ограждение, а затем столкнулся с автобусом, в котором ехали пассажиры, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившемся ЧП пострадали водитель машины и 16-летний подросток, ехавший в автобусе. Обоих пострадавших доставили в стационар. Проводится проверка.
Напомним, 21 августа 2024 года под Нижним Тагилом нетрезвый водитель грузовой машины врезался в два автомобиля, которые были припаркованы около кафе.