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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Юный велосипедист попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

Юный велосипедист попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

23 августа 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле мальчик не спешился с велосипеда и попал под колеса автомобиля.

Утром 23 августа на улице Бригадная, 104, на 13-летнего мальчика наехала машина. Парень не спешился с велосипеда и не посмотрел по сторонам, несмотря на то, что водитель экстренно затормозила — избежать аварии не удалось.

Пару часов назад проезжал, на этом пешеходном стояла машина, наехавшая на велосипед. То есть велосипед был частично под передней частью авто, и штук шесть машин ДПС. Скорых уже не было, как и велосипедиста. Там часто велосипедисты на ходу с тротуара вылетают на пешеходный, — сообщил редакции TagilCity.ru очевидец ДТП.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Инспекторы выяснили, что женщина-водитель с 14-летним стажем была трезва и в течение последнего года к ответственности не привлекалась. Велосипедист ездил без специальной экипировки, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Мальчик повредил руку и ногу, сейчас его отпустили из больницы. Сотрудники ПДН будут решать вопрос о привлечении его родителей к ответственности.

Напомним, что в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды по поиску нарушителей ПДД. 31 июля инспектора поймали 18 человек, которые нарушили ПДД передвигаясь на велосипеде.

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