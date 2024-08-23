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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Женщина в Нижнем Тагиле украла кепку из магазина

Женщина в Нижнем Тагиле украла кепку из магазина

23 августа 2024, 04:43
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле посетительница магазина женской одежды Klaer украла кепку. Инцидент произошел 20 августа 2024 года.

О краже товара рассказали сотрудники магазина в группе ВКонтакте. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Посетительницу попросили в течение двух дней оплатить украденную вещь. Позже владелица сообщила, что в полицию обращаться не станут.

В полицию владельцы торговой точки не обращались.

В полицию не обращаюсь, пощадили бабушку. Хотя нам наши покупатели, сотрудники полиции звонили с предложением задержать ее, так как находились с ней рядом, случайно встретили в «Депо», а там она, кстати, мерила кепки в магазине кепок. Похоже, у нее мания кепок, — рассказали редакции TagilCity.ru хозяева магазина ВКонтакте.

Напомним, в Екатеринбурге посетители ТЦ совершили кражу детской коляски, стоимость которой превышала 39 тысяч рублей. Работники, заметив кражу, обратились в полицию.

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