Женщина в Нижнем Тагиле украла кепку из магазина

О краже товара рассказали сотрудники магазина в группе ВКонтакте. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Посетительницу попросили в течение двух дней оплатить украденную вещь. Позже владелица сообщила, что в полицию обращаться не станут.