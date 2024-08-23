tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Жительница Екатеринбурга подала в суд на магазин «Верный»

Жительница Екатеринбурга подала в суд на магазин «Верный»

23 августа 2024, 11:03
Фото: 1MI
Женщина в Екатеринбурге обратилась в суд на супермаркет «Верный», посчитав, что с ней грубо обошелся кассир. Инцидент произошел в июне 2023 года.

Сотрудник магазина небрежно отдал покупательнице сдачу и сунул чек ей в руку. Екатеринбурженка не увидела в чеке список покупок, а также имя кассира.

Она написала жалобу администрации супермаркета, однако ответ не получила, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

После этого женщина пошла в суд, потребовав взыскать с магазина 5000 рублей в качестве компенсации. При этом, по ее словам, она не может посещать другие торговые точки, так как они расположены далеко от ее дома. Суд не стал удовлетворять иск.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил более 1,3 миллиона у супермаркета «Магнит» за травму, которую он получил вследствие падения на обледенелом крыльце.

В Свердловской области суд оштрафовал детский сад за травмы ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Юрист в Красноуфимске заплатит 217 тысяч клиенту за некачественные услугиВ Каменске-Уральском суд взыскал 2 млн с предпринимателей в пользу мамы инвалидаЭкс-проректор УрГГУ в Екатеринбурге предоставил недостоверные сведения о доходах
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Женщина#Жалоба#Магазин#Компенсация#Иск#Покупки#Супермаркет#Кассир#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Парк имени А. П. Бондина
Вчера, 18:01
В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов
Сегодня, 06:45
В Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды за пьяное вождение
Сегодня, 10:14
В Екатеринбурге сотрудники ГАИ задержали водителя с долгом в 600 тысяч
Сегодня, 09:46
Новый военком Нижнего Тагила приступил к обязанностям с 1 августа
Сегодня, 09:42
Резкое похолодание ожидается в Свердловской области
Сегодня, 10:13