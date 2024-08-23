Жительница Екатеринбурга подала в суд на магазин «Верный»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Сотрудник магазина небрежно отдал покупательнице сдачу и сунул чек ей в руку. Екатеринбурженка не увидела в чеке список покупок, а также имя кассира.
Она написала жалобу администрации супермаркета, однако ответ не получила, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
После этого женщина пошла в суд, потребовав взыскать с магазина 5000 рублей в качестве компенсации. При этом, по ее словам, она не может посещать другие торговые точки, так как они расположены далеко от ее дома. Суд не стал удовлетворять иск.
Напомним, житель Екатеринбурга отсудил более 1,3 миллиона у супермаркета «Магнит» за травму, которую он получил вследствие падения на обледенелом крыльце.