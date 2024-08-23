Жительница Каменска-Уральского взяла кредиты на 1,1 млн рублей и отдала мошенникам

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Злоумышленники действовали по известной схеме.
Сначала неизвестные по телефону сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Они убедили жертву, что ей необходимо срочно взять «зеркальный» кредит на максимальную сумму. Тогда эти лица не смогут взять кредит.
Затем пострадавшую убедили перевести средства на якобы «безопасный» счет.
Когда женщина сделала все, как сказали неизвестные.
О том, что она стала жертвой аферистов, женщина поняла только спустя несколько дней, когда поделилась произошедшим с подругой.
К слову, за полторы недели до происшествия сотрудник полиции уже спасал ее от перевода денег мошенникам. В этот раз она все-таки попалась на их уловку.
Ранее в Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей.