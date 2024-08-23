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Свердловчанка взяла два кредита на 1,1 млн рублей и отдала деньги мошенникам

Жительница Каменска-Уральского взяла кредиты на 1,1 млн рублей и отдала мошенникам

23 августа 2024, 08:57
Фото: 1MI

Свердловчанка взяла два кредита на 1,1 млн рублей и отдала деньги мошенникам

В Каменске-Уральском местная жительница перевела аферистам более миллиона кредитных средств.

Злоумышленники действовали по известной схеме.

Сначала неизвестные по телефону сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Они убедили жертву, что ей необходимо срочно взять «зеркальный» кредит на максимальную сумму. Тогда эти лица не смогут взять кредит.

Затем пострадавшую убедили перевести средства на якобы «безопасный» счет.

Когда женщина сделала все, как сказали неизвестные.

О том, что она стала жертвой аферистов, женщина поняла только спустя несколько дней, когда поделилась произошедшим с подругой.

К слову, за полторы недели до происшествия сотрудник полиции уже спасал ее от перевода денег мошенникам. В этот раз она все-таки попалась на их уловку.

Ранее в Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей.

В Алапаевске 19-летний мошенник ограбил пенсионеров на 3 млн рублей
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Каменск-Уральский#Мошенничество#Кредит#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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