Дожди, снегопады и ветра: погода на осень в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Сразу стоит отметить, что сервис «Яндекс.Погода» дает усредненный прогноз за несколько лет. Однако, вероятная температура воздуха и выпадение осадков составит примерно одно и же количество. Погоду на месяц публикует редакция TagilCity.ru.
Расскажем о предстоящей погоде осенью в регионе и в отдельных городах. В Екатеринбурге Свердловской области, в Нижнем Тагиле Свердловской области, в Артемовском Свердловской области, в Лесном Свердловской области, в Березовском Свердловской области. Также поведаем о погоде в Заречном, Талице, Ревде, Сухом логу, Нижнесергиском, Белоярском, Серовском, Каменском и Сысертском районах.
Осеняя погода будет изменчивой и неустойчивой, но достаточно близкой к 30-летней норме. Екатеринбург отмечается в списке самых теплых мегаполисов России.
Напомним, что средняя температура может включать различные аномалии. Для более точного прогноза следует пользоваться ближайшим прогнозом на неделю или на конкретный день.
В текущем 2024 году День знаний будет отмечаться 2 сентября, а не первого числа, которое выпадает на воскресенье. Именно тогда ученики Свердловской области отправятся в школу.
В этот день, в понедельник, ожидаются небольшие дожди и пасмурная погода. Синоптики Гисметео обещают северный ветер до 12 метров в секунду. При этом, магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитное поле составит лишь до двух баллов по девятибалльной шкале.
Прогнозируется, что в сентябрь будет на два градуса теплее, чем обычно. Это касается особенно южных областей и европейской части России. Самую теплую погоду метеорологи, согласно прогнозу, обещают в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Махачкале, Владивостоке, Москве, Ростове-на-Дону, Волгограде.
Количество осадков будет во многих регионах Российской Федерации в пределах климатической нормы. Но вот на Урале, например в Екатеринбурге, и местами в Сибири сентябрь будет более влажным.
В среднем, в Свердловской области в сентябре средняя температура воздуха составляет около +16 градусов. По усредненному многолетнему прогнозу, ожидается 11 солнечных, 9 дождливых и 10 пасмурных дней.
В октябре 2024 года в Екатеринбурге температура будет на один градус меньше по сравнению с аномальным 2023 годом. Кроме того синоптики в столице Урала обещают вдвое больше осадков, чем годом ранее. Такие же показатели ожидаются в Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. А вот на Дальнем Востоке, наоборот, прогнозируется потепление.
Автомобилистам рекомендуется заранее начать готовиться к зимнему сезону и менять резину, так как температуры будут опускаться ниже +6 градусов. Во второй месяц осени температура достаточно ниже, чем в сентябре. Около +4,5 градусов. Также возможно выпадение осадков в виде снега.
А вот в ноябре 2024 года в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, среднесуточная температура ожидается на 0,8 градуса выше, чем обычно. На Среднем и Южном Урале метеорологи предсказывают более засушливый ноябрь.
В Свердловской области не ожидается сильных осадков. Дожди и снегопады синоптики обещают в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. На Урале количество солнечных дней сократится, а температура может опускаться и до -5 градусов. В связи с этим количество дней со снегопадами увеличится.
Долгосрочный прогноз магнитных бурь в Свердловской области не составляется. Все будет зависеть от вспышек на Солнце. Но на ближайшие 27 дней метеорологи обещают лишь два-три балла. То есть, метеозависимые свердловчане могут быть спокойны, но необходимые лекарственные средства, по заверению медиков, все равно необходимо иметь с собой.
Также хочется напомнить читателям TagilCity.ru, что в последние дни августа в Свердловской области уже ожидается «климатическая» осень и резкое похолодание до +5 градусов. Между тем, осадков синоптики не обещают. Такая же погода прогнозируется и на последней неделе лета. Садоводам следует позаботиться об урожае, так как на почве возможны заморозки.