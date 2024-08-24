Дожди, снегопады и ветра: погода на осень в Свердловской области

В октябре 2024 года в Екатеринбурге температура будет на один градус меньше по сравнению с аномальным 2023 годом. Кроме того синоптики в столице Урала обещают вдвое больше осадков, чем годом ранее. Такие же показатели ожидаются в Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. А вот на Дальнем Востоке, наоборот, прогнозируется потепление.