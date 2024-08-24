«Единая Россия» обозначит в трехлетнем бюджете основные приоритеты для страны

Медведев отметил, что основные приоритеты остаются неизменными: обеспечение обороноспособности и безопасности страны, социальные гарантии для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей. Он также акцентировал внимание на необходимости сохранить финансирование государственного фонда поддержки участников СВО и содействовать развитию новых регионов.