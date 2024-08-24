«Единая Россия» обозначит в трехлетнем бюджете основные приоритеты для страны

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
На заседании программной комиссии председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами подготовку бюджета на 2025–2027 годы, включая финансирование положений народной программы «Единой России». Он подчеркнул, что партия активно участвует в формировании бюджета, пишет newsnn.ru
Медведев отметил, что основные приоритеты остаются неизменными: обеспечение обороноспособности и безопасности страны, социальные гарантии для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей. Он также акцентировал внимание на необходимости сохранить финансирование государственного фонда поддержки участников СВО и содействовать развитию новых регионов.
Кроме того, председатель партии подчеркнул, что «Единая Россия» продолжит выполнять социальные обязательства перед жителями страны, включая поддержку семей с детьми. В бюджете должны быть предусмотрены средства на семейную ипотеку.
Особое внимание партия уделит реализации социальной части национальных целей развития, определённых президентом. В этом направлении уже достигнуты значительные результаты, включая капитальный ремонт более тысячи школ, в том числе в новых регионах.
Медведев поручил партии обеспечить дальнейшее финансирование программы капремонта школ и других социальных программ, отметив, что ежегодно на программу капремонта выделяется порядка 60 миллиардов рублей.
По данным сайта партии «Единая Россия», при работе над бюджетом Медведев поручил оказывать особую поддержку регионам. Он подчеркнул необходимость отчитываться о выполнении социальных обязательств, добавив, что за последние полгода партия увеличила их финансирование на 165 миллиардов рублей.
Также, по его словам, при поддержке «Единой России» выделены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство новых школ, комплексное развитие сельских территорий, улучшение жилищных условий семей и расширение бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.