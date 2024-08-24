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Posted 24 августа, 03:00

Published 24 августа, 03:00

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Какие документы надо запрашивать у врача, чтобы получить компенсацию от страховой?

Какие документы надо запрашивать у врача, чтобы получить компенсацию от страховой?

24 августа 2024, 03:00
Фото: АО «СОГАЗ»
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KE6Di
Хорошо, когда отпуск проходит без происшествий! Но если страховой случай всё-таки наступил, для получения оперативной помощи и гарантированной компенсации важно действовать правильно.

Если вы заболели или получили травму в поездке, прежде всего позвоните в круглосуточный диспетчерский центр сервисной компании.

В большинстве случаев медицинские счета страховая компания оплатит автоматически, и собирать документы не придётся. Если же вы заплатили за помощь самостоятельно, важно подготовить правильный комплект документов для получения компенсации. До окончания поездки сообщите сервисной компании (ассистанс) или страховщику, что произошло. Сотрудники сервисной компании проконсультируют по комплекту документов и его оформлению для подачи в страховую. Если что-то оформлено не так, вы успеете всё исправить до отъезда.

Какие именно документы нужно запросить у врача, спросили у экспертов СОГАЗа. Выбрать подходящее страхование своего путешествия и оформить полис можно на нашем сайте.

Какие документы запрашивать у врача в поездке?

Медицинские документы, содержащие сведения о диагнозе, дате обращения и состоянии здоровья застрахованного при обращении за помощью, о проведённых медицинских манипуляциях и продолжительности лечения.

Счета за оказанные услуги с указанием:

  • фамилии пациента;
  • даты обращения;
  • диагноза;
  • продолжительности лечения;
  • перечня оказанных услуг с разбивкой по датам и указанием их стоимости и общей суммы к оплате.

Необходимо предоставить счета за медицинскую транспортировку с указанием маршрута и документы, подтверждающие оплату представленных счетов.

Выписанные врачом рецепты со штампом аптеки и документы о покупке лекарств с указанием их стоимости.

К документам на иностранном языке может потребоваться перевод на русский язык.

Подать заявление о выплате компенсации можно в СОГАЗ в электронном виде. Для этого воспользуйтесь личным кабинетом или мобильным приложением.

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