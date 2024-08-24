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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

Почти на 40 улицах Вагонки в Нижнем Тагиле отключили горячую воду из-за аварии

Когда это закончится? Вагонка в Нижнем Тагиле снова осталась без горячей воды

24 августа 2024, 06:07
Фото: tagilcity.ru

Почти на 40 улицах Вагонки в Нижнем Тагиле отключили горячую воду из-за аварии

В Дзержинском районе Нижнего Тагила продолжаются проблемы с горячим водоснабжением. В настоящее время МУП «Горэнерго-НТ проводит аварийно-ремонтные работы на сетях. Под отключение попали дома на почти 40 улицах района.

О проблемах с горячей водой жители Вагонки сообщают едва ли не с начала месяца.

С первого 1 числа как отключили, так нормальной горячей воды и не было. Мутная и вонючая жижа из-под крана, под такой и мыться нельзя, — сообщает редакции TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона Анна.

А жители домов на Вагонке по улице Ильича 8, Ильича 10 и Академика Патона 2 живут без горячей воды с 11 августа.

В Нижнем Тагиле жители трех домов на Вагонке остались без горячей воды
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Накануне жильцы дома №24 по улице Зари рассказали, что у них, а также в соседнем доме №26, 22 августа пропало горячее водоснабжение.

На Зари, 24, по информации старшего по дому №26, вчера произошла коммунальная авария. Затопило весь подвал дома горячей водой. Теперь будут менять какой-то тройник. В связи с этим сказали, что не будет горячей воды и в соседних домах до сентября месяца, — рассказал редакции TagilCity.ru житель дома №24 по улице Зари.

Авария произошла в доме №28 по улице Зари, сообщили в мэрии Нижнего Тагила. В диспетчерской ресурсоснабжающей организации МУП «Горэнерго-НТ» сообщили, что ориентировочный срок ее устранения — 28 августа.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, из-за возникшей аварийной ситуации под отключение попадали дома, запитанные ТНС № 5, ТНС № 6, ТНС № 27, ТНС № 8. В этот список вошло большинство домов, расположенных на Вагонке. Вместе с этим в городе ведется подготовка к отопительному сезону. Так, специалисты проводят гидравлические испытания после капитальных ремонтов на тепловых сетях.

Данные виды работ максимально проводят в летне-осенний период, к сожалению имеются определённые неудобства, но являются необходимыми для обеспечения комфортного проживания в будущем зимнем периоде, — говорят в МУП «Горэнерго».
УК в Нижнем Тагиле готовятся к отопительному сезону
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