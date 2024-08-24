Когда это закончится? Вагонка в Нижнем Тагиле снова осталась без горячей воды

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
О проблемах с горячей водой жители Вагонки сообщают едва ли не с начала месяца.
С первого 1 числа как отключили, так нормальной горячей воды и не было. Мутная и вонючая жижа из-под крана, под такой и мыться нельзя, — сообщает редакции TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона Анна.
А жители домов на Вагонке по улице Ильича 8, Ильича 10 и Академика Патона 2 живут без горячей воды с 11 августа.
Накануне жильцы дома №24 по улице Зари рассказали, что у них, а также в соседнем доме №26, 22 августа пропало горячее водоснабжение.
На Зари, 24, по информации старшего по дому №26, вчера произошла коммунальная авария. Затопило весь подвал дома горячей водой. Теперь будут менять какой-то тройник. В связи с этим сказали, что не будет горячей воды и в соседних домах до сентября месяца, — рассказал редакции TagilCity.ru житель дома №24 по улице Зари.
Авария произошла в доме №28 по улице Зари, сообщили в мэрии Нижнего Тагила. В диспетчерской ресурсоснабжающей организации МУП «Горэнерго-НТ» сообщили, что ориентировочный срок ее устранения — 28 августа.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, из-за возникшей аварийной ситуации под отключение попадали дома, запитанные ТНС № 5, ТНС № 6, ТНС № 27, ТНС № 8. В этот список вошло большинство домов, расположенных на Вагонке. Вместе с этим в городе ведется подготовка к отопительному сезону. Так, специалисты проводят гидравлические испытания после капитальных ремонтов на тепловых сетях.
Данные виды работ максимально проводят в летне-осенний период, к сожалению имеются определённые неудобства, но являются необходимыми для обеспечения комфортного проживания в будущем зимнем периоде, — говорят в МУП «Горэнерго».