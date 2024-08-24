Когда это закончится? Вагонка в Нижнем Тагиле снова осталась без горячей воды

Как выяснила редакция TagilCity.ru, из-за возникшей аварийной ситуации под отключение попадали дома, запитанные ТНС № 5, ТНС № 6, ТНС № 27, ТНС № 8. В этот список вошло большинство домов, расположенных на Вагонке. Вместе с этим в городе ведется подготовка к отопительному сезону. Так, специалисты проводят гидравлические испытания после капитальных ремонтов на тепловых сетях.