«Кровь все шла». Тагильские полицейские рассказали о спасении мальчика с раной руки

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
О спасении сына неделю назад рассказала мама маленького Димы. Теперь подробностями того дня поделились сами полицейские.
Родители мальчика оказались в сложной ситуации. Все произошло вечером в час пик. Семья рисковала встать в пробке на улице Индустриальной. Как рассказал Олег Вороновский, они с напарником сразу поняли, что ситуация очень серьезная: кровь на руке ребенка не останавливалась, мальчик сильно плакал.
Инспекторы пересадили мать с ребёнком в свою машину и включили сирену с мигалкой. Отец ехал следом на своем автомобиле. В больнице мальчику оказали необходимую помощь и наложили швы.
Когда он пошел на поправку, инспекторы приехали к нему в гости вместе с представителями Общественного совета при полиции. Мальчик получил подарок за мужество, а полицейские ещё раз выслушали благодарности от родителей ребёнка.
Я находилась в шоковом состоянии, думала только о ране сына, приехав в больницу, сразу с ребенком на руках просто «влетела» в нее, даже спросить не успела как зовут наших «спасителей», только запомнила 024, поэтому и благодарность была без имен и фамилий, — отметила мама маленького Димы Алена, которая ранее уже оставила отзыв о действиях полицейских в паблике «Белый список Тагила»
В начале июня в Первоуральске полицейские спасли компанию детей, заблудившуюся в лесу.