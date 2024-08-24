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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Тагильские полицейские рассказали подробности спасения мальчика с резаной раной

«Кровь все шла». Тагильские полицейские рассказали о спасении мальчика с раной руки

24 августа 2024, 12:40
Фото: пресс-служба ГАИ Нижнего Тагила

Тагильские полицейские рассказали подробности спасения мальчика с резаной раной

В Нижнем Тагиле 4-летний мальчик серьезно порезал руку на детской площадке. На помощь взволнованным родителям пришли инспекторы ДПС Олег Вороновский и Артемий Морозов.

О спасении сына неделю назад рассказала мама маленького Димы. Теперь подробностями того дня поделились сами полицейские.

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Родители мальчика оказались в сложной ситуации. Все произошло вечером в час пик. Семья рисковала встать в пробке на улице Индустриальной. Как рассказал Олег Вороновский, они с напарником сразу поняли, что ситуация очень серьезная: кровь на руке ребенка не останавливалась, мальчик сильно плакал.

Инспекторы пересадили мать с ребёнком в свою машину и включили сирену с мигалкой. Отец ехал следом на своем автомобиле. В больнице мальчику оказали необходимую помощь и наложили швы.

Когда он пошел на поправку, инспекторы приехали к нему в гости вместе с представителями Общественного совета при полиции. Мальчик получил подарок за мужество, а полицейские ещё раз выслушали благодарности от родителей ребёнка.

Фото: пресс-служба ГАИ Нижнего Тагила
Я находилась в шоковом состоянии, думала только о ране сына, приехав в больницу, сразу с ребенком на руках просто «влетела» в нее, даже спросить не успела как зовут наших «спасителей», только запомнила 024, поэтому и благодарность была без имен и фамилий, — отметила мама маленького Димы Алена, которая ранее уже оставила отзыв о действиях полицейских в паблике «Белый список Тагила»

В начале июня в Первоуральске полицейские спасли компанию детей, заблудившуюся в лесу.

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