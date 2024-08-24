Мешал сильный снег: альпинисты едва спустили тело погибшего свердловского хореографа

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
На пике Азии в горах Хан-Тенгри завершилась операция по спуску тела трагически погибшего 6 августа альпиниста-любителя Игоря Рамазанова. Участники экспедиции всё-таки смогли спустить с его вершины, несмотря на сильный снегопад. Об этом в своих соцсетях сообщил его брат Руслан Рамазанов.
По его словам, спасатели едва успели, так как после завершения альпинистской части сразу же пошел сильный снег. Он также добавил, что вертолёт заберёт тело Игоря в воскресенье, 25 августа.
В состав спасательной экспедиции входил известный альпинист Дмитрий Греков. Операцию по спасению изначально очень сильно осложнила погода: 19 августа в горах выпало большое количество осадков, возникла опасность схода лавин.
Напомним что Игорь Рамазанов сорвался с высоты на глазах у трёх товарищей. Когда они смогли добраться до его тела он уже был мёртв, а на его лбу была глубокая рана.