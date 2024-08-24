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Альпинисты с трудом достали тело разбившегося в горах свердловского хореографа

Мешал сильный снег: альпинисты едва спустили тело погибшего свердловского хореографа

24 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI

Альпинисты с трудом достали тело разбившегося в горах свердловского хореографа

Операция по спуску тела погибшего в горах Хан-Тенгри екатеринбургского хореографа Игоря Рамазанова едва не завершилась неудачей. Спасателем мешали плохие погодные условия.

На пике Азии в горах Хан-Тенгри завершилась операция по спуску тела трагически погибшего 6 августа альпиниста-любителя Игоря Рамазанова. Участники экспедиции всё-таки смогли спустить с его вершины, несмотря на сильный снегопад. Об этом в своих соцсетях сообщил его брат Руслан Рамазанов.

По его словам, спасатели едва успели, так как после завершения альпинистской части сразу же пошел сильный снег. Он также добавил, что вертолёт заберёт тело Игоря в воскресенье, 25 августа.

В состав спасательной экспедиции входил известный альпинист Дмитрий Греков. Операцию по спасению изначально очень сильно осложнила погода: 19 августа в горах выпало большое количество осадков, возникла опасность схода лавин.

Напомним что Игорь Рамазанов сорвался с высоты на глазах у трёх товарищей. Когда они смогли добраться до его тела он уже был мёртв, а на его лбу была глубокая рана.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Спасатели#Погода#Горы#Гибель человека#Екатеринбург#Альпинисты
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