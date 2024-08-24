На ЕКАД в Екатеринбурге Volkswagen протаранил грузовой тягач

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Published Сегодня, 05:49
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Авария случилась рано утром в субботу, 24 августа — было около 5 утра. Большой грузовой тягач Iveco Stralis с полуприцепом стоял у дороги из-за поломки. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
От страшного удара пассажирка иномарки, женщина 1983 года рождения, погибла на месте. Водитель Volkswagen получила тяжёлые травмы и была госпитализирована медиками скорой помощи.
На данный момент неизвестно, употребляла ли она спиртные напитки, это установит медицинская экспертиза. Проводится расследование.
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