На ЕКАД в Екатеринбурге Volkswagen протаранил грузовой тягач

Авария случилась рано утром в субботу, 24 августа — было около 5 утра. Большой грузовой тягач Iveco Stralis с полуприцепом стоял у дороги из-за поломки. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.