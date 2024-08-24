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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

Один человек погиб и один пострадал в аварии с тягачом под Екатеринбургом

На ЕКАД в Екатеринбурге Volkswagen протаранил грузовой тягач

24 августа 2024, 05:49
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Один человек погиб и один пострадал в аварии с тягачом под Екатеринбургом

Смертельная авария произошла на Екатеринбургской кольцевой дороге. Водитель Volkswagen Polo протаранил большегруз.

Авария случилась рано утром в субботу, 24 августа — было около 5 утра. Большой грузовой тягач Iveco Stralis с полуприцепом стоял у дороги из-за поломки. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

От страшного удара пассажирка иномарки, женщина 1983 года рождения, погибла на месте. Водитель Volkswagen получила тяжёлые травмы и была госпитализирована медиками скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

На данный момент неизвестно, употребляла ли она спиртные напитки, это установит медицинская экспертиза. Проводится расследование.

Накануне в Екатеринбурге фура снесла фонарный столб.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Иномарка#Фура#Смертельное дтп#Гибель человека#18+#Екатеринбург
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