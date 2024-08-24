На Среднем Урале наблюдаются резкие перепады между ночными и дневными температурами

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Днём в воскресенье, 25 августа, в Свердловской области установится достаточно теплая погода — от +18 до +23 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Однако ночью температура воздуха может опускаться до плюс 5 градусов. Днём будет наблюдаться переменная облачность. Осадки возможны, но только лишь в ночное время. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ранее синоптики предупредили свердловчан о похолодании.