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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Свердловской области установились холодные ночи

На Среднем Урале наблюдаются резкие перепады между ночными и дневными температурами

24 августа 2024, 11:57
Фото: 1MI

В Свердловской области установились холодные ночи

В последние летние дни температура воздуха на Среднем Урале ночью опускается до +5°. Днём воздух прогревается до + 23.

Днём в воскресенье, 25 августа, в Свердловской области установится достаточно теплая погода — от +18 до +23 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Однако ночью температура воздуха может опускаться до плюс 5 градусов. Днём будет наблюдаться переменная облачность. Осадки возможны, но только лишь в ночное время. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ранее синоптики предупредили свердловчан о похолодании.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Окружающая среда#Ночь#День#Екатеринбург
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