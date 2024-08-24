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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Автомобили встали в пробку на ЕКАД в Екатеринбурге после смертельного ДТП

Огромная пробка образовалась на ЕКАД в Екатеринбурге после аварии с фурой

24 августа 2024, 06:29
Фото: 1MI

Автомобили встали в пробку на ЕКАД в Екатеринбурге после смертельного ДТП

Утром в субботу, 24 августа, глухой затор образовался на 1-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Причиной стала утренняя авария с иномаркой и фурой.

Пробка растянулась на несколько километров, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

Сотрудники Госавтоинспекции проводили следственные действия.

Напомним что около 5 утра на этом участке трассы произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением и врезалась в припаркованный грузовик. Пассажир легкового автомобиля погибла.

Ранее в Невьянском районе водитель грузовика заснул за рулём и врезался в стоящую фуру.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ГАИ#Пробка#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург
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