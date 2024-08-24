Огромная пробка образовалась на ЕКАД в Екатеринбурге после аварии с фурой

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Пробка растянулась на несколько километров, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.
Сотрудники Госавтоинспекции проводили следственные действия.
Напомним что около 5 утра на этом участке трассы произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением и врезалась в припаркованный грузовик. Пассажир легкового автомобиля погибла.
Ранее в Невьянском районе водитель грузовика заснул за рулём и врезался в стоящую фуру.