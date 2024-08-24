Оторвало руку: свердловчанин лишился жизни в ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Пострадавший был уроженцем села Кадниково. Он ехал по Екатеринбургской кольцевой автодороге на автомобиле Honda в сторону улицы Лучистой, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Потеряв управление, мужчина съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии ему оторвало руку. Также водитель получил тяжелые травмы таза и головы. Его госпитализировали в городскую больницу номер 24, где он впоследствии скончался.
Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге Volkswagen Polo врезался в грузовик.