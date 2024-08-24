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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Свердловчанин погиб в аварии на ЕКАД в Екатеринбурге

Оторвало руку: свердловчанин лишился жизни в ДТП под Екатеринбургом

24 августа 2024, 11:30
Фото: 1MI

Свердловчанин погиб в аварии на ЕКАД в Екатеринбурге

Серьёзное ДТП произошло на Полевском тракте в Екатеринбурге. Водитель иномарки улетел в кювет, получил тяжёлые травмы и скончался.

Пострадавший был уроженцем села Кадниково. Он ехал по Екатеринбургской кольцевой автодороге на автомобиле Honda в сторону улицы Лучистой, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Потеряв управление, мужчина съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии ему оторвало руку. Также водитель получил тяжелые травмы таза и головы. Его госпитализировали в городскую больницу номер 24, где он впоследствии скончался.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге Volkswagen Polo врезался в грузовик.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург
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