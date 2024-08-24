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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Ревде пенсионер потерял сознание и врезался в две машины

Пожилой водитель потерял сознание за рулем и протаранил две машины в Ревде

24 августа 2024, 13:30
Фото: 1MI

В Ревде пенсионер потерял сознание и врезался в две машины

В Ревде произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Трагедию могла спровоцировать остановка сердца у одного из водителей.

Авария случилась около дома номер 20 по улице Строителей, информирует пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем Nissan Patrol, врезался сразу в две машины — в этот момент они остановились на светофоре. От удара ВАЗ-2107 въехал в столб. Также повреждение получил Nissan Qashqai с прицепом.

По предварительной версии, пенсионер за рулем Nissan Patrol потерял сознание и скончался ещё до столкновения. Однако точную причину установят судебные медики.

Ранее на кольцевой дороге Екатеринбурга Volkswagen Polo вписался в стоящую фуру.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Ревда#Массовое дтп#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Остановка сердца
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