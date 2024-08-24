Пожилой водитель потерял сознание за рулем и протаранил две машины в Ревде

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Авария случилась около дома номер 20 по улице Строителей, информирует пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем Nissan Patrol, врезался сразу в две машины — в этот момент они остановились на светофоре. От удара ВАЗ-2107 въехал в столб. Также повреждение получил Nissan Qashqai с прицепом.
По предварительной версии, пенсионер за рулем Nissan Patrol потерял сознание и скончался ещё до столкновения. Однако точную причину установят судебные медики.
Ранее на кольцевой дороге Екатеринбурга Volkswagen Polo вписался в стоящую фуру.