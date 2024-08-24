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Минфин США ввел санкции против тагильского комбината ЕВРАЗ НТМК

Тагильский ЕВРАЗ НТМК включен в новый санкционный список США

24 августа 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

Минфин США ввел санкции против тагильского комбината ЕВРАЗ НТМК

Металлургический комбинат ЕВРАЗ НТМК Нижнего Тагила попал в обновленный санкционный список США. Всего под санкциями оказались 400 физлиц и российских компаний.

Рестрикции введены против шести дочерних компаний холдинга Evraz, в том числе тагильского ЕВРАЗ НТМК. Список опубликован на официальном сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. В 2022 году санкции против Evraz уже вводила Великобритания.

Также США наложили ограничения и на другие крупные предприятия России в угольной и металлургической отраслях.

Кроме того, вторичные санкции введены против предприятий из Китая, ОАЭ, Турции и Швейцарии. В США полагают, что они помогают России обходить наложенные ограничения.

В июне Евросоюз ввёл санкции против «Уральских авиалиний».

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#Санкции#США#Екатеринбург
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