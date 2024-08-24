Тагильский ЕВРАЗ НТМК включен в новый санкционный список США

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Рестрикции введены против шести дочерних компаний холдинга Evraz, в том числе тагильского ЕВРАЗ НТМК. Список опубликован на официальном сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. В 2022 году санкции против Evraz уже вводила Великобритания.
Также США наложили ограничения и на другие крупные предприятия России в угольной и металлургической отраслях.
Кроме того, вторичные санкции введены против предприятий из Китая, ОАЭ, Турции и Швейцарии. В США полагают, что они помогают России обходить наложенные ограничения.
В июне Евросоюз ввёл санкции против «Уральских авиалиний».