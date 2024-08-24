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Posted 24 августа, 13:18

Published 24 августа, 13:18

Modified 24 августа, 13:20

Updated 24 августа, 13:20

Житель Екатеринбурга сумел выжить при оползне на Пхукете

«Тихий ужас». Переживший оползень на Пхукете екатеринбуржец рассказал о стихии

24 августа 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney.

Житель Екатеринбурга сумел выжить при оползне на Пхукете

Уроженец Екатеринбурга Илья уже несколько лет живёт в Таиланде. Во время схода оползня он потерял дом.

Оползень сошел на Пхукете в пятницу, 23 августа, после сильнейших ливней. Стихия унесла жизни восьмерых человек, в том числе пятерых россиян. Илья был знаком с одной из пар — Евгением и Екатериной из Владивостока. О подробностях того дня он рассказал Е1.

Молодые люди жили по соседству. Евгений и Екатерина собирались пожениться. В Таиланде у них был свой бизнес — они организовывали праздники.

Сам Илья не пострадал, однако повреждение получил его дом. Мужчине пришлось переехать в отель. По его словам тайцы — это очень отзывчивые люди. Многие из них сразу же приехали разбирать завалы.

Сейчас на Пхукете продолжается поисковая операция.

В середине августа в Каменске-Уральском прошел смерч.

Из Екатеринбурга начнутся прямые перелеты в Таиланд
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Непогода#Таиланд#Стихия#Екатеринбург
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