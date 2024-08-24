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Published Сегодня, 08:39

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«Поезд Победы» прибыл в Нижний Тагил

Уникальный передвижной «Поезд Победы» прибыл в Нижний Тагил

24 августа 2024, 08:39
Фото: официальный паблик проекта «Поезд Победы» в ВК

«Поезд Победы» прибыл в Нижний Тагил

На железнодорожный вокзал Нижнего Тагила прибыл «Поезд Победы». Это первая в мире передвижная выставка, посвящённая истории Великой Отечественной войны.

О прибытии поезда в субботу, 24 августа, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В Тагил состав приехал из Соликамска. Горожане в течение двух дней смогут посетить экспозицию и познакомиться с уникальными фотографиями и документами, увидеть личные вещи участников войны. Внутри установлено 50 видеопроекторов, большое количество мультимедийных устройств и около 4 тысяч единиц реквизита.

«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах, — говорится в описании на официальной странице музея в ВК.

Экскурсию проводит «девушка Лида» — это аудиогид, созданный на основе собирательного образа советской молодежи. У «Лиды» есть личная история: она сама была машинистом локомотива в годы ВОВ, прошла путь от Гомеля до Берлина.

Всего в составе поезда — восемь тематических вагонов и четыре технических, которые обеспечивают движение музея.

Идею «Поезда Победы» придумали и воплотили в жизнь при поддержке РЖД художники из Санкт-Петербурга, сотрудники мастерской «Невский баталист».

В мае в Екатеринбурге останавливался «Эшелон Победы», который ежегодно совершает тур по городам Урала и Сибири.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Победа#Музей#История#Поезд#Екатеринбург
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