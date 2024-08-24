Уникальный передвижной «Поезд Победы» прибыл в Нижний Тагил

В Тагил состав приехал из Соликамска. Горожане в течение двух дней смогут посетить экспозицию и познакомиться с уникальными фотографиями и документами, увидеть личные вещи участников войны. Внутри установлено 50 видеопроекторов, большое количество мультимедийных устройств и около 4 тысяч единиц реквизита.